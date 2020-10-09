رئيس قرغيزستان: مستعد للتنحى بمجرد تعيين حكومة جديدة

قال رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، اليوم الجمعة، إنه مستعد للتنحي بمجرد تعيين حكومة جديدة لإنهاء فراغ السلطة في البلد الواقع بمنطقة آسيا الوسطى.وتكافح جماعات المعارضة، التي سيطر أنصارها على مبان حكومية، يوم الثلاثاء، مما دفع الحكومة للاستقالة، للاتفاق على الشخصية التي ستقود حكومة مؤقتة مما أثار مخاوف من الفوضى في الدولة التي يقطنها 6.5 مليون نسمة.وكان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد أعرب عن قلق بلاده العميق إزاء ما يحدث في قرغيزستان، مشيرا إلى أن الوضع هناك أشبه بفوضى عارمة.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي أمس الخميس: "إن تطور الوضع في قيرغيزستان يثير قلقنا العميق بالفعل، فهذا البلد شريك لنا، ونحن نعمل في سياق التكامل في إطار الاتحاد الأوراسي ورابطة الدول المستقلة، وبالتالي كل ما يحدث هناك مهم للغاية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن الوضع في قرغيزستان يشبه العبث والفوضى.