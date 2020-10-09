البحرية الإسبانية تنقذ مغربيين اثنين حاولا عبور المتوسط

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسباني، أنها أنقذت مغربيين كانا على متن قارب من نوع "كاياك"، على بعد 3 أميال شمال شرق مدينة سبتة أثناء محاولتهما عبور المتوسط.وأشارت صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، إلى أن "خدمة الطوارئ الأندلسية، تمكنت من رصد قارب "كاياك" كان في عرض البحر، وقامت بإخطار خدمة الإنقاذ البحري للتدخل وإنقاذ راكبيه".وأضافت، أن "مروحية استخدمت في عملية إنقاذ المهاجرين وهما مغربيان"، مشيرة إلى أن المعنيين نقلا إلى ميناء سبتة، لتفعيل البروتوكول المعتمد مع الوافدين.وأوضحت الصحيفة، أن "عناصر الحرس المدني الإسباني تمكنوا منذ فجر الأربعاء من إنقاذ واعتراض حوالي 38 مخالفا كانوا على متن قوارب مختلفة، وهدفهم الوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسط".