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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 21 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:40 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 11 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع الإصابات وافدة وتم رصدها لدى مسافرين قادمين من الخارج.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 85521، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 حالة.

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