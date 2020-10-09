الصين: 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 11 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن جميع الإصابات وافدة وتم رصدها لدى مسافرين قادمين من الخارج.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 85521، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 حالة.