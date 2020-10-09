رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

12 فيلمًا يتنافسون على جوائز مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان «مالمو»

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
مهرجان مالمو
مهرجان مالمو
وكالات
طباعة
أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية دورته العاشرة في المدينة الواقعة بجنوب السويد وسط أجواء احتفالية خافتة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، وبحضور بعض من صناع السينما العرب المقيمين في الغرب.

يعرض المهرجان الذي يستمر حتى الثالث عشر من أكتوبر، 45 فيلمًا من مصر ولبنان وتونس والعراق والسودان والسعودية وغيرها، واختار للافتتاح الفيلم المغربي (آدم) بطولة نسرين الراضي، وللختام الفيلم الجزائري (مطاريس) للمخرج رشيد بن حاج.

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا، فيما يتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة 24 فيلمًا، وتتوزع باقي الأفلام على برامج نوعية مختلفة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الناقدة السويدية أنيكا جوستافسون والمنتجة التونسية درة بوشوشة ومعهما راسموس برندستروب من معهد الفيلم الدنمركي.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان، المخرج محمد قبلاوي، في الافتتاح: «يحتفل مهرجان مالمو للسينما العربية بالذكرى العاشرة لتأسيسه وسط تفشي وباء كورونا، ولهذا صمننا برنامجًا وعروضًا للأفلام خصيصًا لهذا، وبما يتماشى مع توصيات الهيئات السويدية، وخاصة هيئة الرعاية الصحية، حرصا منا على سلامة الجميع».

وأضاف: «لقد تعلمنا الكثير هذا العام، وما زلنا مخلصين لهدفنا المتمثل في جمع شمل عشاق السينما من خلفيات ثقافية وعرقية مختلفة
من أجل اللقاء على هذه المنصة، ألا وهي مدينة مالمو».

ويستهل المهرجان أنشطته اليوم الجمعة بمحاضرة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عنوانها «كورونا والسينما» يتحدث فيها عن تأثير جائحة كورونا على الإنتاج والتوزيع السينمائي وتجربته الشخصية مع الإنتاج قبل الجائحة والتحولات التي شهدتها بعد انتشارها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط منحة الأزهر للعمالة المتضررة 2020

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

«الإنتاج الحربى»: نمتلك منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى

الصور

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

«نسف الأكاذيب».. فتاة الإسكندرية تفضح الإرهابية.. والأمن يُخرس ألسنة الإخوان في ساعات

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

مكة تطلق نظام «المسعف الإلكتروني»

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

هشام خرما يقدم حفلًا فنيًا بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

انطلاق فعاليات ورشة «النساء فى زمن الكورونا» لكتابة القصة.. غدًا

صدور كتاب «دماء مصر» للدكتور أحمد سعيد

الأرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية فى إضافة «أوبرا الإسكندرية».. الليلة