حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 9 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: هذا اليوم مناسب جدًا لك، وتتخلص من المشاغبات التي تعرضك لبعض المظالم ومن العراقيل التي تواجه طموحك.عاطفيًا: يجب المحافظة على نمط واحد من التعاطي مع الشريك، الروتين ليس في مصلحتكما.صحيًا: لا تضطرب إذا أفادك الطبيب بأنّ وضعك الصحي حرج بعض الشيء، لأن العلاج سيفيدك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.