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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«ديزنى بلس» تنفرد بالعرض الأول لفيلم بيكسار الجديد «سول» فى عيد الميلاد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:37 ص
فيلم بيكسار
فيلم بيكسار
وكالات
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قالت شركة والت ديزني إن منصة البث "ديزني بلس" ستنفرد بالعرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة (سول) "روح" من إنتاج شركة بيكسار في يوم عيد الميلاد بعد أن كان من المقرر طرحه في دور السينما خلال نوفمبر.

وقالت الشركة، في بيان، إن الفيلم لن يطرح في دور العرض السينمائي إلا في الأسواق التي لا تتوفر فيها ديزني بلس حاليا أو تلك التي لن تكون الخدمة متاحة فيها قريبا.

وتختبر ديزني طرقا جديدا للانفراد بعرض الأفلام الجديدة في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا على حضور الجمهور في السينما خاصة بالولايات المتحدة.

وتحاول الشركة اجتذاب المزيد من العملاء لديزني بلس التي أصبح عدد المشتركين فيها أكثر من 60 مليون مشترك على مستوى العالم.

وتدور أحداث فيلم (سول) حول مدرس موسيقى تنفصل روحه عن جسده.

ويمكن لمشتركي ديزني بلس مشاهدة الفيلم اعتبارا من 25 ديسمبر ودون رسوم إضافية بخلاف سعر الاشتراك الشهري في الخدمة.

وقالت ديزني إن مواعيد طرح الفيلم في دور السينما في بعض الأسواق ستُعلن في وقت لاحق.

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