3.1 تريليون دولار حجم العجز الفيدرالى الأمريكى

أعلن مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي، أن العجز الفيدرالي بلغ رقما قياسيا وسجل 3.1 تريليون دولار للسنة المالية 2020.واستند تقرير مكتب الميزانية في الكونجرس إلى بيانات وزارة الخزانة، التي من المتوقع أن تعلن عن العجز الفعلي خلال وقت لاحق من هذا الشهر.وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن هذا العجز هو الأكبر منذ عام 1945، وأن 2020 هو العام الخامس على التوالي الذي زاد فيه العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.