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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

58 مليون شخص تقريبا شاهدوا مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس بأمريكا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
مايك بنس
مايك بنس
وكالات
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قالت شركة نيلسن إن ما يقدر بنحو 9.57 مليون شخص شاهدوا البث التلفزيوني لمناظرة نائب الرئيس الأمريكي مساء أمس الأول الأربعاء، وهو ما يفوق بكثير مناظرة نائب الرئيس لعام 2016.

وشاهد مناظرة عام 2016 التي شارك فيها السناتور تيم كين ضد مايك بنس، الذي كان حاكم ولاية إلينوي في ذلك الوقت، ما يقدر بنحو 2ر37 مليون مشاهد.

ووضع العديد من مراقبي الانتخابات أهمية أكبر لمرشحي نائب الرئيس هذا العام، حيث كان الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن من بين أكبر المرشحين للرئاسة سنا في التاريخ حيث تبلغ أعمارهما 74 و77 على التوالي.

وإذا فاز أيا من المرشحين - ترامب أو بايدن - فإنه سيكون الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

وشهدت المناظرة بين نائب الرئيس مايك بنس والسناتور كامالا هاريس جدلا بين السياسيين حول استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد19- والقضايا التي تشمل المحكمة العليا والرعاية الصحية.

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