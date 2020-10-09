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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سعد الحريرى: أنا مرشح لتشكيل حكومة لبنان

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:10 ص
الحريري
الحريري
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أنه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة تهدف إلى وقف الانهيار الاقتصادي في لبنان، بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت.

وحصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي على تعهد من جميع الأطراف السياسيين في لبنان، بدعم تشكيل حكومة سريعًا في إطار خريطة طريق لإخراج لبنان من الأزمة، لكن الجهود باءت بالفشل حتى الآن.

وقال «الحريري» لقناة «إم تي في» المحلية: «حكمًا أنا مرشح، سعد الحريري لن يقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان لوقف هذا الانهيار».

ولبنان غارق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ولا تزال تعاني من جراء الانفجار الهائل في ميناء بيروت في 4 أغسطس الماضي الذي أودى بأكثر من 200 شخص وأدى إلى إصابة آلاف آخرين، ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.

ومن المقرر أن يجري الرئيس اللبناني ميشال عون مشاورات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد، الخميس المقبل، بعد اعتذار مصطفى أديب عن هذه المهمة.

وقال «الحريري»: «أنا مستعد للقيام بجولة من الاتصالات السياسية خلال هذا الأسبوع إذا كان كل الفرقاء السياسيين ما زالوا متفقين على البرنامج، الذي تمت مناقشته مع ماكرون».

وكانت حكومة الحريري استقالت تحت ضغط الشارع في الخريف الماضي، بعد اندلاع احتجاجات حاشدة للمطالبة بإصلاح طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

كما استقالت الحكومة التي أعقبتها التي ترأسها حسان دياب، بعد الانفجار الضخم في بيروت، فيما أعاد اعتذار أديب الوضع السياسي في لبنان إلى المربع صفر.

واصطدمت جهود أديب تحديدًا بشروط وضعها حزب الله وحركة أمل، المدعومان من إيران، بسبب تمسكهما بتسمية وزراء بأعينهم والاحتفاظ بحقيبة المالية.

وأشار «الحريري» إلى أن ماكرون طلب من الفرقاء السياسيين تجميد خلافاتهم السياسية لمدة 6 أشهر، من أجل وضع حد للانهيار الاقتصادي في لبنان.

وقال: «كل فريق سياسي يستطيع أن يخترع مشكلة في تشكيل الحكومة، لكن إذا كانت الأحزاب السياسية تريد فعلًا وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، عليها أن تسير بالمبادرة الفرنسية».

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