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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة حوثية تجرم استخدام «واتساب» وتأمر بإزالته

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:20 ص
واتساب
واتساب
وكالات
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أعلنت إحدى المحاكم الخاضعة للحوثيين في اليمن، مهلة مدتها أسبوع لجميع المواطنين لإزالة تطبيق "واتساب" من هواتفهم، على اعتبار أن استخدامه "جريمة مخلة بالآداب".

وأصدرت النيابة العامة في بلدة جبلة التابعة لمحافظة إب وسط اليمن قرارا بمنع استخدام "واتساب" وتجريم استخدامه بين اليمنيين.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها "لوثائق تتعلق بقرار المحكمة الحوثية".

وأكدت الوثائق أن استخدام "الواتساب" يساهم في "نشر الفساد والدعارة ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية"، وأن "استخدامه يأتي ضمن الأفعال المخلة بالآداب، والمنافية للدين".

ونص القرار بالقبض على كل من يحمل برنامج "واتساب" وشدد على أن حيازة هذا التطبيق "جريمة وفعل فاضح".

وحسب ما جاء في الوثائق، فقد تقرر تشكيل فرق نسائية للتفتيش والضبط، وعمل نقطة لتفتيش الهواتف الذكية، والقيام بحملات على محلات الجوالات ومحلات تركيب البرنامج، والبدء في ذلك برجال الأمن.

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