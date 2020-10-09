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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هارى وميجان يتوصلان إلى تسوية مع وكالة التقطت صورا لابنهما دون إذن

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
هارى وميجان
هارى وميجان
وكالات
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توصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان إلى تسوية مع وكالة لتصوير المشاهير كانت قد التقطت صورا لابنهما في المنزل دون إذن، وذلك حسبما ورد في وثائق قضائية.

كان دوق ودوقة ساسكس قد أقاما دعوى قضائية في يوليو، قالا فيها إن عددا من مصوري المشاهير استخدموا طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر لالتقاط صور "غير قانونية" لابنهما آرتشي وهو في مقر إقامة الأسرة في كاليفورنيا عندما كان عمره 14 شهرًا.

وجاء في الوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس، الخميس، أن وكالة التصوير (إكس17) وافقت على وقف نشر الصور التي يظهر فيها آرتشي مع جدته لأمه في حديقة داخل مقر إقامة الأسرة، كما وافقت على تسليم الصور الأصلية وجميع النسخ الخاصة بها.

كما قدمت الوكالة اعتذارا إلى الأسرة.

وقالت: "نعتذر لدوق ودوقة ساسكس وابنهما عن الازعاج الذي تسببنا فيه، أخطأنا عندما عرضنا هذه الصور ونتعهد بألا نفعل ذلك ثانية".

ويعيش هاري وميجان وابنهما آرتشي الآن في لوس أنجلوس بعد أن تخلى الزوجان عن أدوارهما الملكية في نهاية مارس.

وانتقلت الأسرة إلى خارج بريطانيا مع تزايد العداء للتغطية الإعلامية المكثفة لحياتها الخاصة.

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