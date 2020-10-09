رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق فعاليات ورشة «النساء فى زمن الكورونا» لكتابة القصة.. غدًا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
سحر الموجي
سحر الموجي
نضال ممدوح
طباعة
تنطلق في الخامسة من مساء غد السبت٬ عبر تطبيق زووم، فعاليات ورشة كتابة للقصة القصيرة٬ تحت عنوان "النساء في زمن الكورونا"، والتي تقدمها وتحاضر فيها الكاتبة سحر الموجي.

وتتطرق الورشة إلى مناقشة موضوعات متعلقة بأزمة وباء كورونا المستجد، والتغيرات التي سببها في البشر والمجتمعات٬ ومنها: ما هي التوازنات التي اضطربت تغيرت في حياتنا؟ هل بإمكاننا رصد موجات المشاعر المتتابعة داخلنا؟ هل اختلفت طرق تفكيرنا أو بعض سلوكياتنا؟ إلى أي مدى تغير منظورنا لبعض العلاقات في حياتنا؟ ماذا عن رؤيتنا لأنفسنا؟ كيف أصبحنا نرى العالم؟ ما هي الحكايات التي تعيد تشكيل حياتنا الآن؟ هل بإمكاننا أن نطرح هذا الجديد والمختلف والمتغير من خلال القصة القصيرة؟.

وفي تعريفها للورشة تقول "الموجي": "تمنحنا الكتابة لحظة سكون لتأمل هذه التجربة التي لم نخبر مثلها من قبل، يصحبنا في رحلة الاستكشاف الفضول والدهشة والرغبة في المعرفة، ربما مع نهاية الورشة سنكون قد امتلكنا رؤية أكثر هدوءا وصفاء وبضعة حكايات سنعود إليها لاحقا لتذكرنا بهذه اللحظة المتفردة التي قد لا تتكرر ثانية".

موضوعات متعلقة

النيابة توضح حقيقة خطف الفتيات بالإسكندرية

وفاة البرلمانية منى منير رزق

استمرار فضائح الإخوان.. «فرانس برس» تكذب الإرهابية وتكشف فبركة صورة «إعدام معارض»

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

الصور

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

«نسف الأكاذيب».. فتاة الإسكندرية تفضح الإرهابية.. والأمن يُخرس ألسنة الإخوان في ساعات

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

مكة تطلق نظام «المسعف الإلكتروني»

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

هشام خرما يقدم حفلًا فنيًا بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

انطلاق فعاليات ورشة «النساء فى زمن الكورونا» لكتابة القصة.. غدًا

صدور كتاب «دماء مصر» للدكتور أحمد سعيد

الأرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية فى إضافة «أوبرا الإسكندرية».. الليلة