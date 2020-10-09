انطلاق فعاليات ورشة «النساء فى زمن الكورونا» لكتابة القصة.. غدًا

تنطلق في الخامسة من مساء غد السبت٬ عبر تطبيق زووم، فعاليات ورشة كتابة للقصة القصيرة٬ تحت عنوان "النساء في زمن الكورونا"، والتي تقدمها وتحاضر فيها الكاتبة سحر الموجي.وتتطرق الورشة إلى مناقشة موضوعات متعلقة بأزمة وباء كورونا المستجد، والتغيرات التي سببها في البشر والمجتمعات٬ ومنها: ما هي التوازنات التي اضطربت تغيرت في حياتنا؟ هل بإمكاننا رصد موجات المشاعر المتتابعة داخلنا؟ هل اختلفت طرق تفكيرنا أو بعض سلوكياتنا؟ إلى أي مدى تغير منظورنا لبعض العلاقات في حياتنا؟ ماذا عن رؤيتنا لأنفسنا؟ كيف أصبحنا نرى العالم؟ ما هي الحكايات التي تعيد تشكيل حياتنا الآن؟ هل بإمكاننا أن نطرح هذا الجديد والمختلف والمتغير من خلال القصة القصيرة؟.وفي تعريفها للورشة تقول "الموجي": "تمنحنا الكتابة لحظة سكون لتأمل هذه التجربة التي لم نخبر مثلها من قبل، يصحبنا في رحلة الاستكشاف الفضول والدهشة والرغبة في المعرفة، ربما مع نهاية الورشة سنكون قد امتلكنا رؤية أكثر هدوءا وصفاء وبضعة حكايات سنعود إليها لاحقا لتذكرنا بهذه اللحظة المتفردة التي قد لا تتكرر ثانية".