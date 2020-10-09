طبيب ترامب يحدد موعد استئناف ارتباطاته الرسمية

قال شون كونالي، الطبيب المشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي يمكنه استئناف ارتباطاته الرسمية بدءا من السبت.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه وزوجته ميلانيا قد خضعا لفحص كورونا، والذي ثبت إيجابيته يوم السبت الماضي.وأوضح الطبيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد خضع لتحاليل طبية بخصوص فيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.وكانت هوب هيكس، مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد.وهوب هيكس كانت على متن طائرة الرئاسية لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.