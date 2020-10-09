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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طبيب ترامب يحدد موعد استئناف ارتباطاته الرسمية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:06 ص
ترامب
ترامب
أحمد عاشور
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قال شون كونالي، الطبيب المشرف على علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي يمكنه استئناف ارتباطاته الرسمية بدءا من السبت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه وزوجته ميلانيا قد خضعا لفحص كورونا، والذي ثبت إيجابيته يوم السبت الماضي.

وأوضح الطبيب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد خضع لتحاليل طبية بخصوص فيروس كورونا وكانت النتائج سلبية.

وكانت هوب هيكس، مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وهوب هيكس كانت على متن طائرة الرئاسية لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

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