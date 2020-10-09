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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون: إصابة جنرال أمريكى آخر بفيروس كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اصابة الجنرال غاري توماس، مساعد قائد مشاة البحرية، بفيروس كورونا، ليصبح ثاني قائد عسكري أمريكي يصاب بالفيروس.

ويخضع توماس مع قادة آخرين في البنتاجون، بينهم رئيس هيئة الأركان ونائبه للحجر الصحي المنزلي، وذلك بعد مخالطتهم لنائب قائد خفر السواحل الجنرال، شارل راي، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت البحرية الأمريكية إن "سلاح مشاة البحرية يتبع السياسات الموضوعة لكوفيد-19، وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض، والتي تشمل الحجر الصحي وتتبع جهات الاتصال".

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