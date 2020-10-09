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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الاحتفال بذكرى ميلاد بليغ حمدى بمسرح الجمهورية.. الليلة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:36 ص
بليغ حمدى
بليغ حمدى
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح الجمهورية في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ احتفال دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل بليغ حمدي٬ والذي تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

ويتضمن الحفل نخبة مختارة من أعمال ملك الموسيقى التي رسمت أجزاء من ملامح الموسيقى والغناء المصري الحديث٬ وتعاون فيها مع كبار مطربي الوطن العربي، منها موسيقى: «تخونوه، هوا يا هوا، يا حنة، ليلة من الليالي، علي قد ما حبينا، خسارة، خايف مرة أحب، عاشقة وغلبانة، جرحتني عيونه السودة، يا حبيبتي يا مصر، أعز الناس، التوبة، حبيبتي من تكون، وجانا الهوي»، أداء حنان عصام، أحمد سعيد، آية عبد الله، أمجد العطافي، وعازف الكى بورد حمادة النجار.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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