رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حريق هائل فى مبنى سكنى بكوريا الجنوبية وإصابة العشرات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
حريق هائل فى مبنى
حريق هائل فى مبنى سكنى بكوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
أفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المحلية بأن عشرات الأشخاص أصيبوا بعد أن اشتعلت النيران في مبنى سكني مكون من 33 طابقا يوم الخميس في مدينة أولسان الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن عمال الإنقاذ القول إنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تم نقل 88 شخصا ممن فروا من الحريق أو تم إنقاذهم إلى المستشفى.

وكان لدى معظمهم إصابات بسيطة، تضمنت استنشاق الدخان.

وتمت السيطرة على الحريق، الذي يعتقد أنه بدأ في مكان ما بين الطابقين الثامن والثاني عشر قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، بيد أنه مازال من غير الواضح ما إذا كان هناك خطر يهدد بإنهيار المبنى.

ويعتقد أن الرياح القوية تسببت في سرعة انتشار الحريق.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات حتى الآن.

وذكر التقرير أن عمال الإنقاذ من فرقة الإطفاء حاولوا إخلاء 380 من قاطني المبنى السكني بأسرع ما يمكن.

وفر نحو 50 شخصا إلى سطح المبنى عندما اندلع الحريق.

موضوعات متعلقة

استمرار فضائح الإخوان.. «فرانس برس» تكذب الإرهابية وتكشف فبركة صورة «إعدام معارض»

رابط منحة الأزهر للعمالة المتضررة 2020

10 إصلاحات اقتصادية جديدة لتحسين خدمات المواطنين

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

الصور

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

«نسف الأكاذيب».. فتاة الإسكندرية تفضح الإرهابية.. والأمن يُخرس ألسنة الإخوان في ساعات

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

مكة تطلق نظام «المسعف الإلكتروني»

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

هشام خرما يقدم حفلًا فنيًا بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

صدور كتاب «دماء مصر» للدكتور أحمد سعيد

الأرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية فى إضافة «أوبرا الإسكندرية».. الليلة

صدور رواية «عودة البحار» فى تسختها العربية عن دار الساقى