حريق هائل فى مبنى سكنى بكوريا الجنوبية وإصابة العشرات

أفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المحلية بأن عشرات الأشخاص أصيبوا بعد أن اشتعلت النيران في مبنى سكني مكون من 33 طابقا يوم الخميس في مدينة أولسان الكورية الجنوبية.ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن عمال الإنقاذ القول إنه مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تم نقل 88 شخصا ممن فروا من الحريق أو تم إنقاذهم إلى المستشفى.وكان لدى معظمهم إصابات بسيطة، تضمنت استنشاق الدخان.وتمت السيطرة على الحريق، الذي يعتقد أنه بدأ في مكان ما بين الطابقين الثامن والثاني عشر قبل أن يمتد إلى الطوابق العليا، بيد أنه مازال من غير الواضح ما إذا كان هناك خطر يهدد بإنهيار المبنى.ويعتقد أن الرياح القوية تسببت في سرعة انتشار الحريق.ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات حتى الآن.وذكر التقرير أن عمال الإنقاذ من فرقة الإطفاء حاولوا إخلاء 380 من قاطني المبنى السكني بأسرع ما يمكن.وفر نحو 50 شخصا إلى سطح المبنى عندما اندلع الحريق.