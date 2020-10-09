«الأزهر» ينعى العالم الجليل محمد كمال إمام: فقدنا علمًا من علماء الشريعة

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس عن عمر ناهز الرابعة والسبعين عامًا.‎وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الجمعة - أن الفقيد الراحل كان علمًا من أبرز علماء الشريعة الإسلامية، وستظل كتبه ومؤلفاته - خاصة في مجال مقاصد الشريعة الإسلامية- مرجعًا لطلاب العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية حول العالم.‎وتتقدم المنظمة بخالص العزاء لأسرة الراحل وتلامذته ومحبيه، تدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.