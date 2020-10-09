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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هشام خرما يقدم حفلًا فنيًا بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
هشام خرما
هشام خرما
نضال ممدوح
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تستقبل القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا فنيًا موسيقيًا٬ يحييه الفنان هشام خرما.. حيث يقدم باقة من مقطوعاته الموسيقية التي تميز بها ومن بينها: الرحلة الأولى٬ اليقين٬ أرابيسك٬ حلق معي٬ توكلت٬ شوف بقلبك٬ في الملكوت٬ مولد العيد وغيرها.

يشار إلي أن خرما، صدر له حتى الآن ثلاثة ألبومات موسيقية، أولها "First Voyage" في عام 2010، والذي تصدر قوائم فيرجين للألبومات الأكثر مبيعًا في مصر، بعد ذلك، اختارته شركة سوني ميوزيك للاشتراك مع الموسيقار اليوناني "ياني" والموسيقار التركي "كان أتيلا" في ألبوم "أرابيسك".

بجانب ألبوماته الموسيقية، قام "هشام خرما" بتأليف موسيقى العديد من الإعلانات التليفزيونية، وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، من بينهم الشاعر هشام الجخ، والمطرب هاني عادل والمطربة بشرى.

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