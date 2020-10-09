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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤلفا مسرحية «اللوكاندة» يشاركان فى كواليس العرض الأول (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
كواليس العرض الأول
كواليس العرض الأول
دعاء عبد المقصود
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حرص مؤلفا مسرحية "اللوكاندة" كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب على التواجد مع أبطال المسرحية في عرض الافتتاح المقام على مسرح الريحاني بوسط البلد.

وقال المؤلفان، على هامش العرض المسرحى، إن "مسرحية اللوكاندة تم كتابتها بنظام جديد وهو السيت كوم المسرحي بمعنى شخصيات ومكان ثابت وهو اللوكاندة، وتناقش كل يوم فكرة جديدة".

وأضافا: "لأول مرة نعتمد على ورشة كتابة نقوم بتدريبها والإشراف عليها، وبعد عرض المسرحية سيتم عرضها بالتوازي على قناة dmc للجمهور".

كما أكدا أن "المسرحية ثاني تعاون مع أشرف عبد الباقي، وإن شاء الله لن يكون الأخير، وهو دائما داعم لنا في أعمالنا بداية من أول تعاون بيننا في مسرح مصر وصباحية مباركة".

مسرحية "اللوكاندة" تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت على مسرح الريحاني بوسط البلد، وهي بطولة أشرف عبد الباقي وحمدي المرغني وويزو وإبرام ودياب، ومجموعة من الشباب الجدد الذين شاركوا في مسرحية جريمة في المعادي.

ويعرض حاليا لأحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز فيلم "الخطة العايمة" في دور العرض السينمائي، وهو أول فيلم روائي طويل من تأليفهم.

وتدور أحداث الفيلم حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي لسرقة البنك الذي يعمل به، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من إخراج معتز التوني وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.

كما يعرض لهم مسرحية "صباحية مباركة" على مسرح جراند نايل تاورز بطولة على ربيع ومحمد أسامة أوس أوس.

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