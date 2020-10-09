موريتانيا.. الحكم على صحفى بالسجن 12 شهرًا

قضت محكمة موريتانية بسجن الصحفي والمدون المشهور الحسن ولد لبات اثني عشر شهرًا مع النفاذلإدانته بـ"نشر أخبار كاذبة تلحق الضرر بالغير".وكان البنك الموريتاني للاستثمار، المملوك لرئيس اتحاد رجال الأعمال الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، قد رفع دعوى ضد الصحفي ولد لبات بعد نشره معلومات أكد فيها أن رئيس الاتحاد قام عبر مصرفه بتحويل مليار أوقية للرئيس الموريتاني السابق خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2019.وأصر الصحفي على عدم الاعتذار للبنك وأعاد نشر نفس المعلومات على صفحته على الفيسبوك، وسيحال ولد لبات إلى السجن المركزي بنواكشوط.وهذه أول مرة يدان فيها صحفي أو مدون بالسجن مع النفاذ منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة.