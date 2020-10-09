صدور كتاب «دماء مصر» للدكتور أحمد سعيد

صدر حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع٬ كتاب بعنوان «دماء مصر» من تأليف الباحث الدكتور أحمد سعيد، ويتناول الكتاب تاريخ دماء المصريين التي سالت على أرض مصر على مر العصور.فحين تولى البطالمة الحكم، حرصوا على القضاء على جيش مصر، وعدم السماح بوجود قوات مصرية محاربة، فكان جيش البطالمة يتكون من الإغريق والمقدونيين٬ ولكن بطليموس الرابع اضطر إلى اللجوء للقوات المصرية في حروبه ضد السلوقيين، فقام بتكوين فرقة حربية مصرية قوامها عشرون ألف مقاتل، شاركت مع قواته في معركة رفح عام 217 ق.م.وبالفعل كان الفضل لها في انتصار بطليموس الرابع، وقد ساعد وجود هذه الفرقة في جيش بطليموس على ثورة المصريين ضد البطالمة، فبعد عودة الجنود من الحرب، واستقرارهم في قراهم ثانية، لم يستطيعوا تقبل معاملة البطالمة لهم، خصوصًا وقد أدرك الجنود المصريين أن مثلهم مثل الجنود الإغريق والمقدونيين٬ مما أدي لقيام الثورة الثانية، بل وجاءت تلك الثورة أعنف وأكبر من سابقتها، وامتدت في أغلب أنحاء مصر، حتى إنها أدت إلى استقلال إقليم طيبة عن البطالمة لمدة عشرين عامًا.