مستوطنين يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة وإصابة طفل ببيت لحم

أصيب الطفل محمود إياد بنات البالغ من العمر عاما واحدا من مخيم العروب شمال الخليل، عقب رشق مستوطنين بالحجارة سيارات المواطنين على الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي بيت لحم والخيليل بفلسطين، جنوب بيت لحم، والمعروف بشارع رقم (60).وقال شهود عيان إن مجموعة من مستوطني "دانيال" المقامة على أراضي المواطنين رشقوا السيارات بالحجارة، ما أدى لإصابة الطفل بنات في عينه، عقب كسر الزجاج الجانبي للمركبة التي كانت عائلته تستقلها، والتي تعود للمواطن علي أحمد الحسن.