الأرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية فى إضافة «أوبرا الإسكندرية».. الليلة

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيًا لعازف الإيقاع العالمي سعيد الأرتيستـ وذلك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أعمال الأرتيست العالمية، كما يشارك بالغناء مجموعة متميزة من طلاب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.يذكر أن الفنان سعيد الأرتست بدأ مشواره الفني منذ الصغر بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسه إلى أن أصبح له قاعدة عريضة هناك، لبراعته وتميزه في العزف الإيقاعي على آلة الطبلة.وانتقل إلى القاهرة عام 1980، وأصبح عضوًا بارزًا في عدد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية، مثل فرقة هاني مهنّا، والفرقة الماسية، وفرقة خالد فؤاد، وأوركسترا المايسترو مصطفى ناجي، كماشارك بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي.هذا ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.