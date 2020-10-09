صدور رواية «عودة البحار» فى تسختها العربية عن دار الساقى

صدرت حديثًا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية «عودة البحار» للكاتب البرازيلي جورجي أمادو٬ ومن ترجمة ممدوح عدوان، وتقع الرواية في 464 صفحة من القطع الوسط.تدور أحداث الرواية حول وصول القبطان «فاسكو» إلي قريته بحكاياته المشوّقة والمثيرة عن مغامراته البحرية وعشيقاته، يجد عجائز القرية في حكاياته ملاذهم من الرتابة التي يعيشونها، قرية بحرية صغيرة يمضون فيها يومياتهم ببطء، في الصيف يجدون فرصتهم للإمعان في حياة الشباب من السيّاح، لكن الصيف سرعان ما يمضي تاركًا لهم الزاد شيئًا من الحكايات.أخيرًا ترسو في القرية سفينة مات قبطانها ومعها تفتح بوابات التساؤل، روايةٌ تمضي في يوميات الحياة بتفاصيلها التي يختلط فيها الحلم بالواقع في محاولة من أمادو للبحث عن الحقيقة المرمية في قعر بئر.يشار إلي أن «جورجي أمادو»، روائي وكاتب صحفي وسياسي برازيلي٬ صدر له العديد من الروايات نذكر منها: «تريزا باتيستا٬ بلاد الكرنفال٬ فارس الأمل٬ حرب القديسين٬ توكايا جراندي..الوجه المظلم٬ البزة والرداء وقميص النوم.. حكايات خرافية٬ أرض ثمارها من ذهب وغيرها».