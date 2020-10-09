عرض «فرحة ما تمت» بمسرح بيرم التونسى.. الليلة

يستقبل مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في السابعة النصف من مساء اليوم الجمعة٬ العرض المسرحي «فرحة ما تمت»، وذلك ضمن عروض ملتقى مبادرة «المؤلف مصري»، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسي٬ ومن تأليف وإخراج أحمد جابر.تدور أحداث المسرحية حول وكالة فضاء تستطيع تصنيع مركبة فضائية لغزو الفضاء، والبحث عن سبل جديدة لحياة البشرية، بعيدًا عن الأوبئة التي انتشرت في كوكب الأرض، كما تتعرض أحداثه لصراع الرجل والمرأة، ولماذا يكون حق الاختيار للرجل فقط، فماذا لو حدث وكان حق الاختيار للمرأه بمفردها، وذلك في إطار كوميدي.«فرحة ما تمت» البطولة حسب الظهور للفنانين: حسن عبد الفتاح، أحمد الحلواني، أحمد جابر، ميليسا رأفت، مهند مختار، إسلام وسوف، عبد الرحمن طارق، تأليف موسيقي محمد شحاته، ديكور رشا غطاس، مخرج مساعد هاجر الحديني، مخرج منفذ إبراهيم أحمد.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.