«فى البدء» كتاب للجمهور العام عن نظرية الإنفجار الكبير

صدر مؤخرًا عن دار الفارابي للنشر٬ كتاب ينتمي لسلسلة العلوم الطبيعية بعنوان "في البدء: فيزياء، فلسفة وتاريخ علم الكون" من تأليف الفيزيائي الفلسطيني سليم زاروبي٬ له منشورات علمية عديدة تتضمن أكثر من 130 ورقة بحثية نشرت في مجلات علمية رائدة في مجال فيزياء الكون.يحاول الكتاب الإجابة عن أسئلة: من أين أتى الكون؟ ولِمَ له هذه الصفات؟ وما هو موقع الإنسان فيه؟شغلت هذه الأسئلة الناس منذ فجر التاريخ، وابتكروا للإجابة عنها قصص الكون الرائعة التي دمجت الأرض بالسماء والحقيقة بالخيال والواقع بالغيب والدين بالخرافات والعلم بالأساطير. لكن مع نشوء العلم الحديث، وبالذات في المئة عام الأخيرة، تبلورت لدى علماء الكون نظرية متكاملة تجيب عن الكثير من الأسئلة التي حيرتنا على مدى التاريخ، والتي تعرف باسم "نظرية الانفجار الكبير" (The Big Bang Theory).يعرض هذا الكتاب نظرية الانفجار الكبير للجمهور العام، غير المتخصص، والتي تصف تاريخ الكون وتطوره منذ لحظات نشأته الأولى، قبل حوالي 14 مليار عام، وحتى يومنا هذا. ويبيّن الكتاب أن هذه النظرية ليست مجرد قصة حاكتها مخيلة العلماء من لا شيء، بل تعكس منظومة معارف وادراكات ونظريات متكاملة غزلتها معًا إبداعات وابتكارات مجموعة من ألمع الأدمغة العلمية التي شهدها البشر، وتعتمد بشكل بنيوي على عدد كبير جدًا من المعطيات والحقائق الرصدية والمخبريّة.نظرية الانفجار الكبير هي مثال واضح لطبيعة المعرفة العلميّة، التي هي نشاط إنساني استثنائي وفريد في نوعه، قائم بذاته، ومستقل عن الأعراف الاجتماعية والقصص الدينية لهذا الشعب أو ذاك، والذي يستطيع أن يمارسه الياباني، الصيني، الأوروبي، العربي، الأمريكي وغيرهم من البشر، وأن يصلوا جميعًا إلى النتائج نفسها، بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية والحضارية والدينية.