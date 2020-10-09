مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
وكالاتطباعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 05.122 نقطة، أو4ر0%، ليصل إلى 51.28425 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.38 نقطة، أو 8.0%، ليصل إلى 83.3446 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 38.56 نقطة، أو5.0%، ليصل إلى 98.11420 نقطة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 05.122 نقطة، أو4ر0%، ليصل إلى 51.28425 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.38 نقطة، أو 8.0%، ليصل إلى 83.3446 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 38.56 نقطة، أو5.0%، ليصل إلى 98.11420 نقطة.