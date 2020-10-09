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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 05.122 نقطة، أو4ر0%، ليصل إلى 51.28425 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.38 نقطة، أو 8.0%، ليصل إلى 83.3446 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 38.56 نقطة، أو5.0%، ليصل إلى 98.11420 نقطة.

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