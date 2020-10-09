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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان.. وفاة الأمين العام لـ«نيباد» فى حادث سير

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
حمدوك
حمدوك
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نعى رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، الدكتور حسن عبدالعاطي، ‬الأمين العام للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا (نيباد)، الذي توفي اليوم إثر حادث سير، على طريق يربط بورتسودان (شمال شرق السودان)، مع عطبرة في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم.

والدكتور حسن عبد العاطي هو الأمين العام للمنتدى المدني القومي في السودان، وأستاذ الجغرافيا في جامعة الخرطوم، وأحد أبرز الرموز المؤسسة لقوى إعلان الحرية والتغيير (الحاضنة السياسة للحكومة السودانية).

وذكر رئيس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الخميس، أن "المناضل حسن عبد العاطي توفي إثر حادث مروري، وهو في مهمة وطنية للمساهمة في إطفاء الأزمة المشتعلة في شرق السودان".
وكان والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي، استقبل اليوم عبد العاطي، حيث بحثا إنشاء نقطة ارتكاز لآلية "نيباد" في البحر الاحمر.

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