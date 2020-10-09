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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأمريكى يوجه انتقادات لوزير خارجيته قبل الانتخابات الرئاسية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
ترامب
ترامب
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاثنين من أقرب مساعديه هما وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير العدل بيل بار، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.

وطالب ترامب - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية أمس الخميس - أن يتخذ الوزيران إجراءات في ما يخص إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ترامب إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادما خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأضاف: "إنها (الرسائل الإلكترونية) في وزارة الخارجية لكن مايك بومبيو لم يتمكن من إخراجها، وهو أمر محزن جدا بالحقيقة".. مضيفا أنه ليس مسرورا من وزير خارجيته لهذا السبب.

وفيما يخص انتقاده لوزير العدل بيل بار، قال ترامب سيعرف بيل بار، إما بأنه أفضل مدع عام في تاريخ البلاد أو بأنه مصدر خيبة، لافتًا إلى أنه لديه جميع المعلومات التي يحتاج لها، في إشارة إلى لوائح الاتهام.

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