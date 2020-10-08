موريتانيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7540 إصابة مؤكدة.وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية، أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7227 شخصًا، ووصل عدد الوفيات إلى 162 حالة وفاة، في حين يتابع 151 علاجهم في المستشفيات.