حكيم عن ذكرى حرب أكتوبر: من فرحتى بالنصر جريت فى الشوارع

تحدث الفنان الكبير حكيم عن ذكرى نصر أكتوبر، خلال إحيائه حفلا بمدينة الجلالة الجديدة.وقال: "أنا فرحان بأننا بنحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر، وعلى فكرة أنا فاكر اليوم ده كويس كنت في المدرسة وطلعنا الساعة 8 تقريبا وأنا فرحان وسعيد وبجرى في الشارع من فرحتى بالنصر، وتحيا مصر بانتصاراتها".الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.