رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا إبراهيم إسحق ينعى النائبة منى منير

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:55 م
الأنبا إبراهيم
الأنبا إبراهيم
ماريان رسمى
طباعة
نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، النائبة البرلمانية منى منير التي انتقلت إلى السماء اليوم الخميس.

وقال الأنبا إبراهيم، في بيان له، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي سيادة النائبة منى منير عضو مجلس النواب، طالبين العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، كما نصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

10 إصلاحات اقتصادية جديدة لتحسين خدمات المواطنين

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

استمرار فضائح الإخوان.. «فرانس برس» تكذب الإرهابية وتكشف فبركة صورة «إعدام معارض»

الصور

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

«نسف الأكاذيب».. فتاة الإسكندرية تفضح الإرهابية.. والأمن يُخرس ألسنة الإخوان في ساعات

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

مكة تطلق نظام «المسعف الإلكتروني»

شباب العرب يريدون الهجرة.. والإمارات وجهتهم المفضلة

صيني يمزق مخطوطًا نادرًا قيمته 300 مليون دولار

دراسة جديدة: كورونا غيّر سلوكيات التسوق عبر الإنترنت

أيام زمان

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

«بكيت عندما عرفت أن مسرح رمسيس سيهدم».. اعترافات يوسف وهبي

«من عشاق عبد الوهاب وأم كلثوم».. الوجه الآخر لـ«الشيخ كشك»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

هشام خرما يقدم حفلًا فنيًا بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

صدور كتاب «دماء مصر» للدكتور أحمد سعيد

الأرتيست وفرقة الإيقاعات الشرقية فى إضافة «أوبرا الإسكندرية».. الليلة

صدور رواية «عودة البحار» فى تسختها العربية عن دار الساقى