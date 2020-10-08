الأنبا إبراهيم إسحق ينعى النائبة منى منير

نعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، النائبة البرلمانية منى منير التي انتقلت إلى السماء اليوم الخميس.وقال الأنبا إبراهيم، في بيان له، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي سيادة النائبة منى منير عضو مجلس النواب، طالبين العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، كما نصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي".