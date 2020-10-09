نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

الفنان نجاح الموجي واحد من أهم وأبرز الفنان الكوميديين في مصر والوطن العربي، رغم وفاته منذ سنوات طويلة، إلا أن جمله الكوميدية ما تزال مستخدمة ومتداولة بين رواد السوشيال ميديا في المواقف الكوميدية، ومواقفه الكوميدية قد تسببت له في أزمتان أحدهما مع الرقابة، والأخرى مع المطربة أنغام.ولد نجاح الموجي عام 1945، واسمه هو عبدالمعطي محمد الموجي، وكانت بدايته الفنية على يد كلًا من المخرج محمد سالم، والفنان الراحل جورج سيدهم، حينما أسند له دور في مسرحية «فندق الأشغال الشاقة» عام 1969، بعدما تخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وكانت بدايته مع ثلاثي أضواء المسرح، «جورج سيدهم –سمير غانم- الضيف أحمد».في مطلع التسعينات من القرن الماضي، قامت المطربة أنغام برفع دعوى قضائية ضده، بسبب سخريته من بعض الفنانين كانت هي احدهم في مسرحية كوميدية «لا مؤاخذة يا منعم»، وسخر خلال المسرحية من بعض المطربين منهم محمد فؤاد، وعمر دياب، وأنغام التي أطلق عليها «ألغام»، وهو ما دفعها لرفع دعوى سب وقذف، وكانت العقوبة تصل للحبس عام، إلا أن بعض الأصدقاء قد توسطوا بينهما، وتم الصلح وحفظ القضية.كما تعرض «الموجي» لأزمة مع الرقابة فعلى الرغم من شهرته كأحد نجوم فن المونولوج، إلا أن الرقابة قد منعت توزيع شريط كاسيت يحتوي على 6 أغنيات مونولوج بصوته دون إبداء أسباب.وفي أحد الحوارات النادرة له في منتصف التسعينات من القرن الماضي، أعرب «الموجى» عن ضيقه وغضبه وشعوره بالظلم لما يحدث في المهرجانات المصرية وقال: «لجان التحكيم لها أفكار غريبة، فقد حصلت على جائزة في مهرجان دمشق برغم أن الدور لم يتعدى دقيقتين في فيلم دائرة الغضب، فإذا كان عادل إمام هو نجم النجوم حاليًا، وأول كوميديان يحطم قواعد الفتى الأول، فأنا أول كوميديان يحصل على جوائز دولية»، وتوفي في عام 1998 بأزمة قلبية.