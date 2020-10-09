سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-10-2020
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:11 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع" الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9-10-2020 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:
محليًا، يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه اليوم، وبلغ متوسط سعره، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، بماكينات الصرف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
البنك المركزى المصري
4.17 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
4.09 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
4.08 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلى المصرى
4.09 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
4.10 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
4.12 جنيه للشراء.
محليًا، يواصل سعر الريال السعودي استقراره أمام الجنيه اليوم، وبلغ متوسط سعره، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، بماكينات الصرف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9-10-2020
البنك المركزى المصري
4.17 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
بنك مصر
4.09 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
4.08 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلى المصرى
4.09 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامى
4.10 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
4.12 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.
قناة السويس
4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
ويأتي الريال السعودي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي، من خلال خطة عمل محكمة ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، ويرتبط الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.
قناة السويس
4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
ويأتي الريال السعودي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي، من خلال خطة عمل محكمة ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، ويرتبط الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.