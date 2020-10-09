سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-10-2020

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 9-10-2020

4.27 جنيه للبيع.



قناة السويس



4.15 جنيه للشراء.



4.20 جنيه للبيع.





ويأتي الريال السعودي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".



يشار إلى أن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي، من خلال خطة عمل محكمة ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.



ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، ويرتبط الريال بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

