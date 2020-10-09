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قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:04 ص
هياتم
هياتم
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الفنانة هياتم واحدة من نجمات العمل الاستعراضي الراقص على شاشات السينما المصرية، وقد كانت البداية الفنية لهياتم من محافظة الإسكندرية وبالتحديد من مسابقة ملكة جمال الشواطئ.

الفنانة هياتم من مواليد الإسكندرية عام 1949، واسمها الحقيقي سهير محمد حسن، وكانت بدايتها الفنية من خلال الرقص وهي لم تتجاوز العشرين من العمر في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية، وسرعان ما لمع نجمها، فانتقلت إلى القاهرة، للعمل في كازينوهات شارع الهرم، وكانت انطلاقتها في عالم التمثيل في منتصف فترة السبعينيات.

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية قالت هياتم: "بعكس ما يظن الكثيرون أن بدايتي لم تكن الرقص أولًا، فقد بدأت حياتي العملية كممثلة ثم اتجهت للرقص بعد ذلك، وكانت البداية بالصدفة فقد كنت أجلس على أحد الشواطئ في الإسكندرية وكانوا ينظموا وقتها مسابقة لملكة جمال الشواطئ، وكان يحكم فيها مجموعة من المخرجين السينمائيين، وربحت بالمسابقة، وعرض على أحد المخرجين التمثيل بعد ذلك، وكانت البداية على مسرح سيد درويش".

كما قالت هياتم إن بدايتها في الرقص كانت أمام المطرب عبدالحليم حافظ في حفل أعياد الربيع عام 1970، على أغنية العندليب الأسمر"زي الهوا".

وبدأت شهرة هياتم كشابة فى فترة السبعينيات، وقدمت وقتها أفلامها الأولى في السينما مثل "الحسناء واللص، وليلة حب أخيرة، والعمالقة"، وقدمت دور الراقصة في كل أعمالها الأولى.

وانتقلت هياتم من مرحلة الرقص إلى التمثيل، وشاركت في أعمال أخرى مثل أفلام "وراء الشمس، والرغبة، والبنات عايزة إيه" والدور الذى يعد نقلة في مشوارها الفني كان في فيلم "غريب في بيتي" سنة 1982، حيث قدمت دور المرأة اللعوب التي دمرت شحاتة أبو كف.
وتلقت هياتم الأدوار في التليفزيون والسينما، حتى قدمت آخر أعمالها في عام 2015 ومنها "ساحرة الجنوب، مع الفنانة حورية فرغلي، وفيلم " يوم مالوش لازمة" للنجم محمد هنيدى.

وأعلنت هياتم في أحد اللقاءات التلفزيونية، أنها تزوجت ثلاث مرات فقط وأن مدة الزواج في كل مرة كانت طويلة وأن الزيجة الأولى كانت تقليدية عن طريق الأسرة، لكنها لم تعلن أسماء أزواجها في أيًا من لقاءاتها التلفزيونية.

ورفضت هياتم الإنجاب قائلة: "لم أفكر في فكرة الإنجاب، لأنه لم يكن لدي وقت، وكنت سعيدة بحياتي بهذا الشكل، وتفرغي التام للتمثيل، وأبناء إخوتي كانوا مثل أبنائي، ولم يكن لدي عقدة نقص في هذه المسألة، كما أنني كنت رافضة للإنجاب لأني أشعر أنني سأظلم الطفل ولن أستطيع تربيته بسبب انشغالي بالتمثيل".

ومن أحد المواقف التي كشفت عنها الفنانة الراحلة في أحد لقاءاتها التلفزيونية، أن حاكم عربي بارز عرض عليها الزواج مقدمًا لها فيلا في العاصمة السويسرية جنيف وأخرى في لبنان، لكنها رفضت لأنه طلب منها اعتزال الفن.

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