فحص 579 مركبة بالقوافل المرورية فى الوادى الجديد.. اليوم

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز الفرافرة وبلاط وباريس، اليوم، قوافل مرورية بمدينتي باريس وبلاط وقرية أبو منقار، وذلك تنفيذًاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بالتيسير على المواطنين في فحص وإنهاء إجراءات تراخيص مركباتهم.صرح بذلك العميد محمد سيف، مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، والذي أكد استمرار تنفيذ القوافل المرورية لجميع مراكز المحافظه، مشيرًا إلى أن قوافل اليوم أسفرت عن فحص ٥٧٩ مركبة ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية، كما تم استلام طلبات المواطنين لاستخراج عدد ٧٢ رخصه قيادة.كما أكد النقيب إيهاب زغلول، رئيس وحدة مرور الداخلة، أن الجميع يعمل من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطنين، فلنعمل معًا لنشيد دولة حديثة عصرية تمتلك مقومات التقدم والإزدهار.