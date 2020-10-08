حبس مرتكب واقعة التنمر على شخص ذوى الإعاقة فى قنا

قررت نيابة مركز قوص في قنا، حبس المتهم في واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يظهر فيه وهو يتنمر على شخص "من ذوي الإعاقة" 4 أيام على ذمة التحقيقات.البداية بتلقي قسم شرطة قوص التابع لمديرية أمن قنا بلاغًا من موظف، ضد عامل ونجله - مقيمين بدائرة المركز وقرر الأول أن لديه شقيق "من ذوى الإحتياجات الخاصة"، وفى الآونة الأخيرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام نجل العامل بالتنمر على شقيقه وجذبه من ملابسه وإيقاعه أرضًا، وأن هذا كان على سبيل المزاح.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.