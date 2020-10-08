الأنبا باخوم يترأس فعاليات اليوم التكوينى لخدام التربية الدينية بكفر الدوار

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم التكويني الذي نظمته لجنة التربية الدينية بالإسكندرية لخدام نشاط التربية الكنسية.أقيمت الفعاليات بدير الآباء الفرنسيسكان بكفر الدوار بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة الأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكاني مسؤول الدير، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى خدام نشاط التربية الدينية.تضمن اليوم ثلاث محاضرات، الأولى عن المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية «كلمة الله» مع نيافة الأنبا باخوم، والثانية عن «كيف نعيش كلمة الله»، مع الأب شربل خوري اللعازري، والثالثة عن «كيف نقيم خدمتنا من أجل انطلاقة جديدة».