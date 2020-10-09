الإحصاء: 24.5% تراجعا بواردات مصر من الصين

واصلت حركة التجارة بين مصر والصين تأثرها بجائحة كورونا وما فرضته من تداعيات وقيود على صعيد الواردات والصادرات لمختلف السلع.وتشير أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع واردات مصر من الصين إلى حدود 13.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 17.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 24.5%.وأوضح التقرير أن أهم الواردات من الصين جاءت الأجهزة الكهربائية بقيمة 1.4 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، يليها أجهزة آلية بقيمة 748.2 مليون دولار مقابل 1.048 مليار دولار، سيارات 333 مليون دولار مقابل 275 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وفي المقابل، أظهر التقرير أن الصادرات المصرية للصين بلغت 338.8 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 407.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.