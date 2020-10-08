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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حكيم في حفل الجلالة: بالعمل هنحقق عبورا جديدا في كل المجالات

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:43 م
حكيم
حكيم
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وجه الفنان حكيم، الشكر للحكومة على المشروعات الجديدة التي نفذت بشكل عالمي مثل مدينة الجلالة وغيرها.
وحث حكيم خلال حفل بمناسبة انتصارات أكتوبر في مدينة الجلالة، المصريين على العمل حتى نبني مصر الحديثة ونحقق عبورا جديدا في كل المجالات.

الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

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