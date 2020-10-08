الإحصاء: 29.6 مليون دولار صادرات مصر من الكهرباء خلال 7 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية بلغت 29.6 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 37.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.8 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه إلى أن صادرات الكهرباء خلال شهر يوليو 2020 بلغت 6.4 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 16 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو 2020 مقابل 18.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بانخفاض 2.1 مليار دولار خلال عام.