ضبط المتهم بسرقة بطارية سيارة في الإسماعيلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم بسرقة بطاريات سيارات على خلفية ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا فيديو لأحد الأشخاص يقوم بسرقة بطارية من إحدى السيارات بالإسماعيلية.وتوصلت جهود البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة (موظف "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة وله محل إقامة آخر بالإسماعيلية)، حيث تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن البطارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.