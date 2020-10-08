ضبط 6 متهمين بالتحرش بسيدة أجنبية في مدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 6 متهمين بالتحرش بفتاة أجنبية في زهراء مدينة نصر.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على «فيس بوك» يظهر خلاله شخص أجنبي يبكي منددًا بالتحرش بفتاة أجنبية في منطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرةوأكدت الأجهزة الأمنية المعنية أنه وفي وقت معاصر لوقت ارتكاب الواقعة المشار إليها، تم تحديد وضبط الجناة مرتكبي الواقعة (6 أشخاص) وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.