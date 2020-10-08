بـ«السلام عليكم».. حكيم يشعل احتفالية أكتوبر في مدينة الجلالة

بدأ الفنان حكيم الفقرة الثانية من الحفل الغنائي الذى يقام بمدينة الجلالة بالعين السخنة، بأغنية "السلام عليكم" والتى تقام على هامش الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر الـ 47.الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.