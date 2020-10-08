محافظ الغربية يشيد بجودة منتجات وأسعار «صنع بأيدينا»

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجودة المنتجات والأسعار بمعرض صنع بأيدينا الذي يستمر خلال الفترة من 7-22 أكتوبر داخل استاد طنطا ويعرض مجموعة من الصناعات المتعددة.كما يحتوي المعرض على 50 باكية تقدم المنتجات الجلدية والأحذية الرياضية والشنط والإكسسوارات والعطور والملابس والأثاث والموبيليا والحلويات الشرقية والغربية والمنتجات الطبيعية كـ عسل النحل والزبيب والمصنوعات الزجاجية والمنتجات اليدوية من سجاد ودهانات وديكورات وستائر ومأكولات ريفية ومنسوجات قطنية ومفروشات.من ناحيتها، أوضحت الدكتورة جيهان الذهبي المشرفة على المعرض بإشادة الضيوف والحاضرين بجودة جميع المنتجات ودقة تصنيعها وانخفاض أسعارها بأكثر من 70%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.وافتتح محافظ الغربية المعرض مساء أمس في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات ومشروعك ومديريات التربية والتعليم والزراعة والتضامن الاجتماعي والشركات الخاصة.