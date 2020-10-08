التنظيم والإدارة: الإجازات الاعتيادية والعارضة مدفوعة الأجر بشرط

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدم جواز الترخيص للموظف العام باجازة مدفوعة الأجر دون إخطار مسبق أو لاحق وتقديم طلب مكتوب إلى الإدارة المختصة بجهة عمله.أوضح الجهاز، وفقًا لفِيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّه يحق للموظف الحصول على إجازات اعتيادية مدفوعة الأجر شريطة الإبلاغ المسبق لجهة العمل أو إجازة عارضة بشرط الإخطار عقب انتهاء الإجازة مباشرة.أشار إلى أنه حال رغبة الموظف مد فترة الإجازة الاعتيادية لأي سبب من الأسباب ينبغي عليه إبلاغ جهة عمله رسميًا أو قطع الإجازة وتقديم طلب للجهة، موضحًا أن مخالفة أيًا من تلك الضوابط يعرض الموظف الإحالة للتحقيق لانقطاعه عن العمل والخصم من راتبه.