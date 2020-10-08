خالد سليم فى حفل الجلالة: سعيد بوجودى وبشكر «المتحدة» على مجهودهم الرائع

قال الفنان خالد سليم إنه سعيد بالتنظيم العالمي لاحتفالات نصر أكتوبر في مدينة الجلالة.وأضاف خلال الحفل المقام على هامش الاحتفال بنصر أكتوبر: "أنا سعيد جدا إنى معاكوا اليوم وبحتفل معكم بنصر أكتوبر الـ 47، ومبسوط إنى موجود في مكان رائع زى مدينة الجلالة والشغل الرائع اللى معمول فيها".وتابع: "أنا بشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهودات اللى بيعملوها إنهم خلونى أشوفكم النهاردة، وعلى الحفلات الجميلة اللى بيعملوها.الحفل من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تحرص على مشاركة الشعب المصرى الاحتفال بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، والتى تقام من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.ويحيى الحفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلى، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.