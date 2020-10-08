أهالي كفر شكر يطالبون بنقل خط طرد الصرف الصحي (صور)

اشتكى أهالي مدينة كفر شكر وقُرى الوحدة المحلية بكفر تصفا من عدم نقل خط طرد الصرف الصحي الرئيسي بالبر الشرقي الذى يضم عشرات القرى والخاص بنقل الصرف الصحي إلى المحطة والمار وسط منطقة أعمال إنشاء كوبري البر الشرقى بالمدينة، وذلك قبل البدء فى الأعمال فضلًا عن وجود تسريب مياه شرب نظيفة أسفل عمليات حفر زرع الأعمدة الخرسانية ولا أحد يعلم مصدرها أو معالجتها ما يهدد بكارثة مرتقبة في انهيار منازل المنطقة.وقال على إبراهيم، أحد أهالي البر الشرقى بكفر شكر، إننا نعانى من عدم نقل خط الطرد الرئيسي الخاص بالصرف الصحي المسئول عن طرد الصرف الصحي لعشرات القرى التابعة للوحدة المحلية بكفر تصفا بأكملها، ما يهدد بكارثة وغَرق المنطقة بأكملها حال انفجاره أثناء عمليات الحفر بالمعدات وتركيب أعمدة الكوبري الملاصقة لخط الطرد تمامًا: "مَن يتحمل مسئولية غرق منازلنا حال انفجار خط الطرد الرئيسي؟أوضح محمد سعد مدرس، أننا لاحظنا أثناء عمليات الحفر وجود تسريبات كبيرة لمياه الشرب من المنازل أسفل الأرض ولم يتم التخلص منها أو اكتشاف مصدرها ومعالجتها؛ حفاظًا على مياه الشرب المهدرة ومنازل الأهالي من الانهيار.كما فجّر السيد عبدالله، مهندس، أن الشركة المنفذة لإنشاء الكوبري أوصت بضرورة نقل خط الطرد قبل بدء الأعمال والإنشاءات إلى جانب الطريق بعيدًا عن المنطقة المباشرة لأعمال الحفر وتركيب الأعمدة والإنشاءات، لافتًا إلى أن مسئولي الصرف الصحي بالمحافظة رفضوا نقل خط الطرد؛ نظرًا لارتفاع تكلفة نقل الخط إلى جانب الطريق تفاديًا من حدوث مشكلة ما جعل الشركة المنفذة تعمل وتركت الأهالى للقضاء والقدر.من ناحيته، أكد مصدر مسئول عن إنشاء عمليات الكوبرى لـ«الدستور»، أننا خاطبنا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمشكلة وضرورة نقل خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي، بجانب الطريق؛ تجنبًا من حدوث إنفجار له نتيجة الحفر بالمعدات والآلات الثقيلة لزرع أعمدة الكوبري الملاصقة لخط الطرد مباشرة ما يؤدي إلى غرق المنطقة حال اصطدام المعدات بها: "المسئولين رفضوا، نتيجة ارتفاع تكلفة نقل خط الطرد، ما جعلنا نعمل في توتر شديد وبنقول يارب".أضاف المصدر: "فوجئنا بوجود تسريب مياه شرب نظيفة أثناء عمليات الحفر من أسفل المنازل وتقدّمنا بمذكرة لمعالجة الأمر الذي من الممكن يتسبب فى كارثة مرتقبة، لكن دون جدوى".