أسقف طما يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي

ترأس صباح اليوم، الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما.شاركه في الصلوات مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة إلى جانب الجامعيين الجدد.جدير بالذكر أن هذا القداس أُقيم خصيصًا لأبناء الإيبارشية المقبلين على المرحلة الجامعية وأعقبه حفل الاستقبال والتكريم.