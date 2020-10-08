انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في القليوبية

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انطلاق الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى ٢٢ من أكتوبر في ١١ إدارة صحية.وأشار "الطباخ" إلى أن الحملة تأتي نظرًا للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقًا لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات وزيرة الصحة وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، وتحت رعاية محافظ القليوبية وإيمانا بوضع حلول للمشكلة السكانية.وأضافت الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية أن تنفيذ الحملة يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى اعتبارًا من ١١ وحتى ١٥ أكتوبر، وذلك في 6 إدارات صحية وهي كفر شكر وشبرا شرق والقناطر قليوب العبور وطوخ.وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستنطق اعتبارًا من ١٨ وحتى ٢٢ من أكتوبر الجاري، وذلك في ٥ إدارات الخانكة وبنها وشبين القناطر وشبرا غرب وقها من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة وكل الخدمات المقدمة مجانية.وأردفت عمران إلى أنه يصاحب الحملة المبادرة الإعلامية "أيامنا أحلى"، والتي تختص بالإعلام وعقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات التوعوية وذلك للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.